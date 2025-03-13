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Иностранцы стали чаще переезжать в Казахстан: какие регионы они выбирают

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Пара с коробками в руках
Переезд. Иллюстративное фото: pexels.com

В 2024 году число прибывших в Казахстан на постоянное место жительства составило 29 282 человека, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Как отмечается на сайте Бюро, число прибывших в Казахстан в 2024 году увеличилось на 15,3%.

"В 2024 году число прибывших в Казахстан на постоянное место жительства составило 29 282 человека, число выбывших из страны - 12 732 человека. Сальдо миграции составило 16 550 человек.

Таким образом, второй год подряд отмечается положительное сальдо во внешней миграции. По сравнению с 2023 годом, число прибывших в Казахстан увеличилось на 15,3%, а число выбывших из Казахстана уменьшилось на 20,9%", - сказано в сообщении.

Отмечается, что основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ, доля прибывших из этих стран составила 81,6%. Среди других стран больше всего прибывших из Китая, Монголии и Турции, а выбывших - в Германию, Польшу и США.

"Прибывшие для постоянного проживания в основном выбирали город Алматы (6 260 человек), Алматинскую (4 788) и Мангистаускую (3 680) области. Самое большое количество выбывших зарегистрировано в Северо-Казахстанской (2 133 человека), Карагандинской (1 588) и Восточно-Казахстанской (1 195) областях", - добавили в Бюро.

В начале года мы писали, что в 2024 году в Казахстан переехали почти 30 тыс. человек, при этом из страны уехали почти 13 тыс. жителей.

До этого в министерстве труда рассказали, что наблюдается положительная динамика во внешней миграции - чаще всего в Казахстан переезжают граждане СНГ и Китая.

Кроме того, в Минтруда объясняли, какие нормы в части миграции хотят усилить.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227724-inostrancy-stali-chashche-pereezzhat-v-kazahstan-kakie-goroda-oni-vybirayut/