Сколько человек уехали из Казахстана в 2024 году

В 2024 году в Казахстан переехали почти 30 тыс. человек, при этом из страны уехали почти 13 тыс. жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.

На сайте бюро опубликовали итоговые данные о демографической ситуации в Казахстае по итогам 2024 года. Отмечается, что на 1января 2025 года в стране проживало более 20,2 млн человек (более 12,7 млн живут в городах, более 7,5 млн - в селах).

"Число родившихся детей составило 368 670, из них мальчики - 190 213, девочки - 178 457. Наибольший уровень рождаемости отмечен в Туркестанской, Мангистауской областях и городе Шымкент", - отметили в бюро.

Число умерших за 12 месяцев составило 133 592 человек. Самый высокий уровень смертности наблюдался в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях. По данным бюро, это связано с возрастной структурой населения этих областей.

Также сообщается, что в 2024 году зарегистрировано боле 123 тыс. браков и более 40 тыс. разводов.

"Число прибывших в страну составило 29 948 человек, выбывших - 12 784 человек. Положительное сальдо миграции составило 17 164 человека.

По сравнению с соответствующим периодом 2023 года, число прибывших в Казахстан увеличилось на 17,9%, число выбывших уменьшилось на 20,4%. Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ", - разъяснили в бюро.

Кроме того, численность переезжающих в пределах страны увеличилась на 47,6%.

Напомним, в декабре 2024 года были названы самые густонаселенные города страны.

В ноябре 2024 года отмечалось, что наибольший уровень рождаемости отмечен в Туркестанской и Мангистауской областях.

В октябре прошлого года также сообщалось, что женщин в нашей стране на порядок больше, чем мужчин.