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Участок еще одного проспекта перекроют в Астане на этой неделе

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Дорожный знак
Дорожные работы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане с 4 по 7 июня движение будет частично перекрыто по пр. М. Жумабаева на участке от ул. Р. Кошкарбаева до ул. Балкантау, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города проводит работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по пр. М. Жумабаева на участке от ул. Р. Кошкарбаева до ул. Балкантау. При этом перекресток М. Жумабаева/Балкантау будет также перекрыт.

В связи с этим, с 4 по 7 июня текущего года движение для автотранспортных средств будет частично перекрыто. Движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

Дорожные работы в Астане
Дорожные работы. Фото: акимат Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обращается ведомство к жителям и гостям столицы.

Напомним, также по 8 июня частично поэтапно перекрывают движение по проспекту Туран на участке от улицы Сарайшык до улицы Керей Жанибек хандар.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.

Кроме того, недавно в столице перекрывали движение по ряду улиц на время проведения Astana International Forum 2025, а также из-за саммита с участием Джорджи Мелони.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251533-uchastok-eshche-odnogo-prospekta-perekroyut-v-astane-na-etoy-nedele/