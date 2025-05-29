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Ряд улиц перекроют в Астане из-за саммита с участием Джорджи Мелони

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Вид на Астану
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане перекроют улицы на время саммита "Центральная Азия – Италия", предупредили горожан и гостей столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

30 мая в Астане состоится первый саммит в формате "Центральная Азия – Италия" с участием глав государств региона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

В этот же день глава итальянского правительства прибудет с официальным визитом в Казахстан.

В связи с проведением мероприятия в столице будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц. Перекрытие движения планируется на следующих участках:

  • С 11:00 улица Нажимеденова - от пр. Тәуелсіздік до ул. Аманжолова;
  • Улица Аманжолова - от ул. Байтурсынова до ул. Нажимеденова;

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты с учетом возможных изменений в организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на дорогах будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - заявили в столичном акимате.

На днях Акорда анонсировала, что 30 мая премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Казахстан с официальным визитом. В этот же день в Астане состоится первый саммит "Центральная Азия - Италия" с участием глав государств региона.

Стоит отметить, что 21 апреля стало известно о кончине Папы Римского Франциска. После этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая должна была посетить Казахстан в апреле, перенесла визит в Казахстан.

Накануне мы также писали, что в Астане 29-30 мая временно перекроют движение на ряде улиц в связи с проведением Astana International Forum 2025.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250330-ryad-ulic-perekroyut-v-astane-iz-za-sammita-centralnaya-aziya-italiya/