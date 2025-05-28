Движение по ряду улиц перекроют в Астане на время проведения Astana International Forum 2025

В Астане 29-30 мая временно перекроют движение на ряде улиц в связи с проведением Astana International Forum 2025, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, в форуме, который пройдет 29-30 мая, ожидается участие порядка 600 иностранных гостей со всего мира, среди которых ведущие политики, главы международных организаций, корпораций, инвесторы и представители научных кругов.

В связи с проведением форума в Астане будет введено временное ограничение движения на ряде улиц. Перекрытие движения запланировано на следующих участках:

улица Анадолы (одна сторона) - от улицы Г. Алиева до улицы Ақмешіт;

улица Г. Алиева (одна сторона) - от улицы Анадолы до улицы Н. Балғымбаева;

также временные ограничения коснутся улицы Ақмешіт на время проезда официального кортежа.

Перекрытие движения. Фото: акимат Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать свои маршруты, учитывая возможные изменения в организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на дорогах будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обращается ведомство к горожанам.

Добавим, также сегодня сообщалось о начале дорожных работ по улице Бурабай. В связи с этим с 29 по 31 мая движение для автотранспортных средств будет полностью перекрыто. Изменится и схема автобусных маршрутов.

Ранее астанчан и гостей столицы предупредили об ограничении движения по улице Кенесары из-за ремонта на участке от А. Сембинова до Е. Брусиловский.

Также в столице продолжаются ремонтные работы по проспекту Тауелсиздик. Поэтому с 28 по 31 мая на некоторых участках будет частично перекрыто движение.

Еще с 25 по 31 мая на одном из участков по бульвару Нуржол будет производиться средний ремонт дорог. Движение будет перекрываться поэтапно.