До 10 июня ограничат движение на одной из улиц Алматы

В Бостандыкском районе Алматы реконструируют трубопровод, в связи с чем с 23 апреля по 10 июня будет частично ограничено движение по бульвару Бухар Жырау, передает NUR.KZ со ссылкой на "АлТС".

Как сообщает пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети", в Бостандыкском районе города, на бульваре Бухар Жырау реконструируют трубопровод, введенный в эксплуатацию в 1983 году.

Теплотрасса общей протяженностью 1,3 километра обеспечивает теплом более 200 городских объектов. В летний период подача горячего водоснабжения для указанных потребителей будет сохранена.

Для обеспечения безопасности проведения плановых работ с 23 апреля по 10 июня 2025 года по бульвару Бухар Жырау от улицы Сергея Маркова до улицы Римского-Корсакова с южной стороны будет частично закрыто движение для автотранспорта.

Дорожные работы. Фото: акимат Алматы

"Просим проявить понимание к временным неудобствам и заранее предусмотреть альтернативные маршруты для объезда указанного участка.

В целом, в текущем году по городу запланирована реконструкция 35 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%", - сообщает акимат.

Добавим также, что в Алматы начинается строительство линии BRT на проспекте Райымбека, в связи с чем будет ограничено движение по крайней правой полосе проспекта, движение сохранится по трем полосам в каждом направлении.

Напомним по Бостандыкскому району, осенью прошлого года вдоль бульвара Бухар Жырау также проводился ремонт газопровода.

Тогда мы писали о том, что в Алматы меняют газопровод, которому более 50 лет. Газопровод простирается от ул. Жарокова по ул. Бухар Жырау до р. Есентай. Сообщалось, что после завершения реконструкции свыше 3,5 тыс. алматинцев будут обеспечены стабильным газоснабжением.

Также прошлой осенью проезд по бульвару Бухар Жырау перекрывали и из-за ремонта теплосетей.