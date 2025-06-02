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Представитель компании New balance подал в суд на казахстанца

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Судья зачитывает приговор
Судья. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Представитель New balance athletics, inc. подал иск в суд Астаны за незаконное использование товарных знаков - ответчик обязался выплатить штраф и уничтожить товар, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, в специализированный межрайонный экономический суд города обратился New balance athletics, inc. к ответчику ИП с иском о компенсации за незаконное использование товарных знаков.

Судом приняты меры к примирению сторон.

Согласно заключенному в суде мировому соглашению, ответчик обязался выплатить компенсацию 200 000 тенге и уничтожить товар, на котором изображен товарный знак истца "New balance".

Производство по данному гражданскому делу прекращено, в связи с тем утверждено мировое соглашение.

Определение суда вступило в законную силу.

Напомним, ранее в конце мая по заявлению представителя компании Xiaomi Inc. была пресечена продажа контрафакта на одном из крупных рынков Алматы.

До этого в конце апреля мы писали, что в суде Тараза предпринимательницу оштрафовали за продажу товаров с лейблом Apple. Факт правонарушения доказан протоколом конфискации товаров, заявлением владельца товарного знака и актом о назначении проверки.

Ранее осенью прошлого года в Алматинской области компания, владеющая зарегистрированными в Казахстане товарными знаками Zara и OYSHO, подала в суд на ИП за продажу вещей - аналогов бренда. Суд удовлетворил иск компании, взыскав с ИП более 2 млн тенге компенсации за нарушение прав компании.

Также сообщалось, что департамент министерства юстиции провел проверку на одном из алматинских рынков после заявления представителя компании Hugo Boss. В результате у казахстанского бизнесмена изъяли поддельные товары на общую сумму 1,5 млн тенге.

Добавим, мы также рассказывали, как уничтожается поддельная продукция известных марок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251368-predstavitel-kompanii-new-balance-podal-v-sud-na-kazahstanca/