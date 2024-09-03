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Казахстанскому бизнесмену грозит штраф из-за жалобы Hugo Boss

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Логотип компании Hugo Boss
Логотип компании Hugo Boss. Иллюстративное фото: Mike Kemp/In PIctures via Getty Images

Департамент министерства юстиции провел проверку на одном из алматинских рынков после заявления представителя компании Hugo Boss, передает NUR.KZ со ссылкой на Минюст.

Как рассказали в департаменте, в ведомстве обратился представитель компании Hugo Boss AG с заявлением о незаконном использовании товарного знака Hugo Boss.

"По заявлению представителя компании на одном из оптовых рынков Алматы проведена внеплановая проверка ИП, занимающегося оптовой реализацией мужской одежды. В ходе проверки выявлен факт незаконного использования товарного знака", - говорится в сообщении ведомства.

В результате у казахстанского бизнесмена изъяли поддельные товары на общую сумму 1,5 млн тенге.

"В ходе проверки выявлено, что предприниматель реализовывал по всему Казахстану поддельный товар, фактическая стоимость которого ниже покупной на 300%", - добавили в департаменте.

Сейчас принимаются меры по привлечению виновного лица к административной ответственности по статье 158 КоАП РК. Ему грозит штраф до 80 МРП (295 тыс. тенге) и конфискация товара.

Отметим, на официальном сайте бренда говорится, что HUGO BOSS (Германия) - ведущая мировая компания в сфере моды и стиля жизни в премиальном сегменте, предлагающая высококачественную женскую и мужскую одежду, обувь и аксессуары.

Компания придерживается портфельной стратегии, при этом платформа HUGO BOSS в настоящее время состоит из двух сильных брендов - BOSS и HUGO.

Напомним, в прошлом месяце компания выиграла в суд в Астане по делу об интеллектуальной собственности - Hugo Boss AG требовала признать недействительной регистрацию товарного знака, схожего с собственной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156428-kazahstanskomu-biznesmenu-grozit-shtraf-iz-za-zhaloby-hugo-boss/

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