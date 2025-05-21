Контрафакт "Xiaomi" на 5 млн тенге нашли на одном из рынков Алматы

По заявлению представителя компании Xiaomi Inc. прокуроры выявили продажу контрафакта на одном из крупных рынков Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство юстиции.

Как сообщается на официальном сайте Министерства юстиции РК, органами юстиции пресечен факт реализации контрафактной продукции с незаконным использованием товарных знаков, принадлежащих компании Xiaomi Inc.

На основании заявления представителя компании Xiaomi Inc. на одном из крупных торговых рынков Алматы органами юстиции успешно проведены внеплановые проверки и выявлены факты незаконного использования таких товарных знаков как Xiaomi, Redmi и mi.

"По итогам мероприятий изъяты более 700 единиц контрафактной продукции, в том числе мобильные телефоны и мобильные аксессуары на общую сумму свыше 5 миллионов тенге.

Реализация контрафактной продукции не только подрывает доверие потребителей, но и наносит ущерб легальному бизнесу, нарушает права правообладателей и влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

Защита интеллектуальной собственности - одно из ключевых направлений обеспечения правопорядка в экономике", - отмечает ведомство.

В настоящее время принимаются процессуальные меры по привлечению виновного лица к административной ответственности по статье 158 КоАП РК. Материалы дела будут переданы в суд для привлечения виновного лица к ответственности.

Напомним, в конце апреля мы писали, что в суде Тараза предпринимательницу оштрафовали за продажу товаров с лейблом Apple. Факт правонарушения доказан протоколом конфискации товаров, заявлением владельца товарного знака и актом о назначении проверки.

Ранее осенью прошлого года в Алматинской области компания, владеющая зарегистрированными в Казахстане товарными знаками Zara и OYSHO, подала в суд на ИП за продажу вещей - аналогов бренда. Суд удовлетворил иск компании, взыскав с ИП более 2 млн тенге компенсации за нарушение прав компании.

Также сообщалось, что департамент министерства юстиции провел проверку на одном из алматинских рынков после заявления представителя компании Hugo Boss. В результате у казахстанского бизнесмена изъяли поддельные товары на общую сумму 1,5 млн тенге.

Добавим, мы также рассказывали, как уничтожается поддельная продукция известных марок.