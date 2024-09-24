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Владелец Zara и OYSHO в Казахстане подал в суд на предпринимателя

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молоток судьи
Молоток судьи. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматинской области компания, владеющая зарегистрированными в Казахстане товарными знаками Zara и OYSHO, подала в суд на ИП за продажу вещей - аналогов бренда, передает NUR.KZ.

Как рассказали в Алматинском областном суде, компания, узнав о незаконном использовании товарных знаков индивидуальным предпринимателем, подала иск о взыскании с него компенсации за нарушение прав.

"В суде ИП указал на добросовестное приобретение им вещей по цене ниже оптовой (майки, брюки, джинсы, платья, лосины и т.п. с маркировкой Zara и Оysho). Рассчитался наличными, с продавцами не знаком. Потом выставил их на продажу в принадлежащем ему бутике. О необходимости лицензии для продажи аналога брендов и разрешения не знал", - сообщили в суде.

Представители компании и департамента юстиции изъяли из бутика 117 товаров, незаконно маркированных товарными знаками компании, на более чем 2 млн тенге.

Суд по административным правонарушениям признал ИП виновным в незаконном использовании товарного знака по статье 158 КоАП. Индивидуальный предприниматель выплатил штраф в 100 тыс. тенге.

Кроме того, суд удовлетворил иск компании, взыскав с ИП более 2 млн тенге компенсации за нарушение прав компании. Также ИП предписано удалить публикации в соцсетях. Предприниматель обжаловал решение суда в апелляционной инстанции, но облсуд оставил решение первой инстанции в силе.

Напомним, ранее мы рассказывали, как уничтожается поддельная продукция известных марок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2165122-vladelec-zara-i-oysho-v-kazahstane-podal-v-sud-na-predprinimatelya/

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