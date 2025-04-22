Казахстанка попала под суд за продажу товаров с лейблом Apple

Суд Тараза рассмотрел дело о незаконном использовании ИП товарного знака Apple и оштрафовал предпринимательницу на 82 тысячи тенге с конфискацией товаров, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале судов Жамбылской области, в специализированном суде по административным правонарушениям Тараза рассмотрено дело по ст. 158 КоАП (Незаконное использование чужого товарного знака) в отношении ИП Е.

"В марте 2025 года, в ходе внеплановой проверки, согласно поступившему заявлению, сотрудниками Департамента юстиции был установлен факт незаконного использования товарного знака компании Apple Inc. с целью продажи чехлов в количестве 33 штук, USB Adapter - 3 штук, Air Pods Copia также в количестве - 3 штук, на общую сумму 111 тыс. тенге", - сообщает суд.

В судебное заседание ИП Е. не явилась, несмотря на надлежащее извещение, однако ею было выражено признание вины.

Факт правонарушения доказан протоколом конфискации товаров, заявлением владельца товарного знака и актом о назначении проверки.

Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и сократил размер штрафа на 30%.

Постановлением суда ИП Е. признана виновной и на нее наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 82 тыс. тенге с конфискацией товаров.

Постановление суда вступило в законную силу.

Напомним, ранее осенью прошлого года в Алматинской области компания, владеющая зарегистрированными в Казахстане товарными знаками Zara и OYSHO, подала в суд на ИП за продажу вещей - аналогов бренда. Суд удовлетворил иск компании, взыскав с ИП более 2 млн тенге компенсации за нарушение прав компании.

Также сообщалось, что департамент министерства юстиции провел проверку на одном из алматинских рынков после заявления представителя компании Hugo Boss. В результате у казахстанского бизнесмена изъяли поддельные товары на общую сумму 1,5 млн тенге.

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