Дождь и пасмурную погоду обещают в мегаполисах Казахстана в первый день лета

В воскресенье, 1 июня, в Астане обещают дождь, в Алматы и Шымкенте - погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурно. Температура днем поднимется до 21 градуса, а ночью опустится до 16 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью температура снизится до 16 градусов. Скорость ветра – 7,9 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 31 градуса, ночью опустятся до 16 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,8 м/с.