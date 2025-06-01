Дождь и пасмурную погоду обещают в мегаполисах Казахстана в первый день лета
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В воскресенье, 1 июня, в Астане обещают дождь, в Алматы и Шымкенте - погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет пасмурно. Температура днем поднимется до 21 градуса, а ночью опустится до 16 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью температура снизится до 16 градусов. Скорость ветра – 7,9 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 31 градуса, ночью опустятся до 16 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,8 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251014-dozhd-i-pasmurnuyu-pogodu-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-pervyy-den-leta/