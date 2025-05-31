Град и жара 40 градусов: штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана в первый день лета

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 1 июня в ряде регионов Казахстана из-за плохих погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

1 июня на западе, севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Днем на западе, севере области пыльная буря. Ветер юго-западный днем на западе, севере области 15-20 м/с. Днем по области будет сильная жара 35 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на севере Мангистауской области тоже ожидается гроза. Днем на юге, северо-востоке области прогнозируется сильная жара 40 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье в Алматинской области усилится ветер юго-восточный с переходом на западный днем в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с.

1 июня в центре, на востоке, в горных районах области Жетісу ожидается гроза. Ветер юго-западный на востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

А в Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на севере области высокая пожарная опасность.

В Астане пообещали грозу в первый день лета.

1 июня днем на западе, севере области Абай ожидаются гроза и град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. На юго-западе, в центре области - высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Восточно-Казахстанской области тоже ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный на западе, севере, юге области 15-18 м/с.

Завтра в Актюбинской области ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на северо-западе области порывы 15-18 м/с. Днем на юге, востоке области прогнозируется сильная жара 35-37 градусов. На юге, севере области сохранится высокая, на юго-востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, днем гроза, на севере, востоке области град. Ночью и утром на севере области туман. На западе области сохранятся высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

В воскресенье в Северо-Казахстанской области ночью на юге, днем на западе, юге, востоке возможна гроза. Днем на юге, востоке области - град. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

1 июня в области Ұлытау ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области - высокая пожарная опасность.

А на западе, юге в Туркестанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, в пустынных и предгорных районах области чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В воскресенье днем на западе, юге Павлодарской области тоже ожидается гроза. В центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке, юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

1 июня ночью на севере, востоке Акмолинской области - гроза. Днем пообещали еще и град.

Завтра в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо- восточный в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Костанайской области тоже ожидаются гроза, град. Днем на западе, юге области - сильная жара 35 градусов. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.