Владельца магазина, бесплатно раздававшего мороженое 1 июня, оштрафуют в Актау

Сегодня в Актау бизнесмен организовал раздачу бесплатного мороженого и сладкой ваты - на месте образовалась давка. В акимате сообщили, что предприниматель будет оштрафован, передает NUR.KZ.

Напомним, в соцсети появились видео с места событий, где видно столпотворение людей из-за раздачи бесплатного мороженого и сладкой ваты. Сообщалось, что в толпе потерялись дети.

В акимате Актау корреспонденту NUR.KZ по ситуации рассказали, что предприниматель, незаконно организовавший мероприятие, будет привлечен к административной ответственности.

"Сегодня, 1 июня, в 29-м микрорайоне города Актау, в торговом доме "Ars", в объекте №225/6, магазин детской одежды "Abu Baby" организовал мероприятие по бесплатной раздаче продуктов и подарков.

Данное мероприятие было проведено без предварительного уведомления и согласования с местным исполнительным органом. В результате собралось большое количество людей, что привело к нарушению общественного порядка и создало напряженную обстановку среди горожан", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что владельцу магазина будет назначен административный штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (78 640 тенге - прим. ред.) в соответствии со статьей 488-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (проведение публичного мероприятия без уведомления или согласования).

"Напоминаем, что любые мероприятия с массовым участием граждан, в том числе благотворительные акции, раздача продуктов и подарков, проводимые в общественных местах, в обязательном порядке должны быть предварительно согласованы с акиматом соответствующего населенного пункта в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан", - уведомили в пресс-службе акима Актау.

Напомним, ранее в феврале в пригороде Актау устроили акцию по бесплатной раздаче донеров, суши и роллов, которая вызвала столпотворение у кафе. Успокаивать жителей прибыли полицейские.

До этого летом прошлого года в Актау дети и подростки устроили давку на акции по раздаче бесплатных наушников и аксессуаров для телефонов. Во время акции в толпе "зажали" некоторых участников. В ДП Мангистауской области сообщили, что организатор не уведомлял городскую администрацию о проведении мероприятия.

Также тем летом жители Актобе устроили давку из-за бесплатных билетов на концерт. Билеты раздавала местный блогер, которая и организовала фестиваль.

А осенью раздачу донеров со скидкой устроило заведение жителям Астаны. Мероприятие вышло из-под контроля - среди людей началась давка. Для урегулирования ситуации на место прибыли сотрудники полиции и представители акимата района Есиль. Владелец кафе привлечен к административной ответственности.