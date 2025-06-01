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Жители Актау устроили давку на раздаче бесплатного мороженого: в толпе потерялись дети (видео)

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Толпа на раздаче бесплатного мороженого
Толпа на раздаче бесплатного мороженого. Кадр из видео: instagram.com/112_aktau

В Сети появилась информация, что в Актау бизнесмен организовал раздачу бесплатного мороженого и сладкой ваты - на месте собралась толпа, в которой потерялись дети, передает NUR.KZ.

Публикация с места событий появилась в Instagram-аккаунте 112_aktau. Авторы написали, что местный бизнесмен организовал развлечения, такие как бесплатное мороженое, сладкая вата, подарки и батуты ко Дню защиты детей.

"Собралась большая толпа, и, похоже, возникло небольшое недоразумение из-за мороженого. Полиция поддерживала порядок и занялась поиском пропавших детей", - отмечается в публикации.

Добавим, Lada.kz также сообщает, что в толпе потерялись дети.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по ситуации в Департамент полиции и акимат Актау.

Напомним, ранее в феврале в пригороде Актау устроили акцию по бесплатной раздаче донеров, суши и роллов, которая вызвала столпотворение у кафе. Успокаивать жителей прибыли полицейские.

До этого летом прошлого года в Актау дети и подростки устроили давку на акции по раздаче бесплатных наушников и аксессуаров для телефонов. Во время акции в толпе "зажали" некоторых участников. В ДП Мангистауской области сообщили, что организатор не уведомлял городскую администрацию о проведении мероприятия.

А осенью раздачу донеров со скидкой устроило заведение жителям Астаны. Мероприятие вышло из-под контроля - среди людей началась давка. Для урегулирования ситуации на место прибыли сотрудники полиции и представители акимата района Есиль. Владелец кафе привлечен к административной ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251125-zhiteli-aktau-ustroili-davku-na-razdache-besplatnogo-morozhenogo-v-tolpe-poteryalis-deti-video/