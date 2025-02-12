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Раздача бесплатных донеров обернулась давкой в пригороде Актау (видео)

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Толпа пришла за бесплатной едой в Актау
Толпа в пригороде Актау. Кадр из видео: lada.kz

В пригороде Актау устроили акцию по бесплатной раздаче донеров, суши и роллов, которая вызвала столпотворение у кафе. Успокаивать жителей прибыли полицейские, передает Lada.kz.

В Сети появилось видео, на котором акция по бесплатной раздаче еды в селе Кызылтобе-2 вызвала ажиотаж. На место событий прибыли полицейские, которые были вынуждены по громкой связи просить собравшихся успокоиться.

Как было установлено стражами порядка, организатором мероприятия был владелец одного из кафе - он устроил акцию вечером 11 февраля.

В Департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что с предпринимателем провели профилактическую беседу. По признанию владельца точки общепита, он не предполагал, что мероприятие обернется такими последствиями.

"В связи с большим скоплением людей и во избежание возможных инцидентов и правонарушений место раздачи бесплатной еды было изменено. В дальнейшем такие ситуации не повторятся. Приношу свои извинения", - обратился владелец заведения.

Ранее раздачу донеров со скидкой устроило заведение жителям Астаны. Мероприятие вышло из-под контроля - среди людей началась давка. Для урегулирования ситуации на место прибыли сотрудники полиции и представители акимата района Есиль. Владелец кафе привлечен к административной ответственности.

А в Актау дети и подростки устроили давку на акции по раздаче бесплатных наушников и аксессуаров для телефонов. Во время акции в толпе "зажали" некоторых участников. В ДП Мангистауской области сообщили, что организатор не уведомлял городскую администрацию о проведении мероприятия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220128-razdacha-besplatnyh-donerov-obernulas-davkoy-v-prigorode-aktau-video/