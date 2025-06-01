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Сколько детей проживает в Казахстане, рассказали в правительстве

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Дети бегают на улице
Дети играют. Иллюстративное фото: TATSUSHI TAKADA / Getty Images

Сегодня в Казахстане проживают 6,9 млн детей, из них 3,9 млн - школьники, свыше 1 млн - посещают детсады, а 556 тыс. - обучаются в колледжах, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Как сообщает пресс-служба правительства РК, сегодня в Казахстане проживают 6,9 млн детей, из них 3,9 млн - школьники, свыше 1 млн - посещают детсады, а 556 тыс. - обучаются в колледжах.

В 2024 году 510 тыс. детей получили помощь через фонд "Всеобуч" на сумму 22,2 млрд тенге. Средний размер помощи составил 43 407 на каждого ребенка.

Также отмечается, что в прошлом году были приняты законы о наставничестве для сирот, а также меры по борьбе с буллингом, укреплению безопасности и созданию профессиональных приемных семей.

В результате 82% детей-сирот воспитываются в семьях, а более 3 тыс. детей обрели дом. Наставниками стали 330 взрослых, а штат органов опеки увеличен в 2,5 раза.

С 1 июля 2025 года внедряется новая форма семейного устройства - институт приемной профессиональной семьи.

Напомним, мы писали о том, что в Казахстане появятся профессиональные приемные семьи. Согласно приказу Минпросвета, приемная профессиональная семья - форма временного устройства в семью, принявшую на воспитание без предварительного выбора не более четырех детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, за исключением братьев и сестер.

В приемные профессиональные семьи размещаются дети, нуждающиеся в специальных социальных услугах.

Как сообщила руководитель "Национального агентства по усыновлению", приемные родители должны будут пройти строгий отбор и диагностические интервью, чтобы оценить их мотивацию и готовность, а затем - обучение в Школе приемных родителей.

Для приемных профессиональных родителей предусмотрена финансовая поддержка - 70 МРП каждому родителю и 10 МРП на содержание ребенка. Органы опеки будут проводить контроль, а родители должны раз в полгода отчитываться о здоровье и развитии детей.

Отметим, что разговоры о введении профессиональных приемных семей в Казахстане ведутся еще с 2022 года.

Тогда отмечалось, что в стране разрабатывают проект по созданию приемных профессиональных семей. В рамках проекта детей без родителей будут определять сразу в приемную семью, минуя детские дома.

Добавим, в 2024 году казахстанские семьи с детьми получили помощь на 1,4 трлн тенге. В эту сумму вошли выплаты по рождению и уходу за ребенком, пособия по многодетности и другие. Подробнее читайте в нашем материале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251116-skolko-detey-prozhivaet-v-kazahstane-rasskazali-v-pravitelstve/