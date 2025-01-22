Профессиональные приемные семьи появятся в Казахстане

Министерство просвещения Казахстана подготовило приказ об утверждении положения о приемных профессиональных семьях - документ опубликован на портале "Открытые НПА".

Публичное обсуждение продлится до 4 февраля текущего года.

Согласно документу, приемная профессиональная семья - форма временного устройства в семью, принявшую на воспитание без предварительного выбора не более четырех детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, за исключением братьев и сестер.

В приемные профессиональные семьи размещаются дети, нуждающиеся в специальных социальных услугах.

Отказ в принятии ребенка в приемную профессиональную семью без уважительной причины не допускается.

Изменение формы приемной профессиональной семьи на другие формы устройства предусматривается при нахождении ребенка или детей в семье от шести месяцев до года в случае невозможности их возврата в кровную семью, передачи на усыновление, в приемную семью или на патронатное воспитание, под опеку (попечительство).

Приемными профессиональными воспитателями могут быть граждане Республики Казахстан, достигшие тридцатилетнего возраста, но не старше шестидесяти трех лет, соответствующие определенным требованиям.

Кроме того, приемные профессиональные воспитатели должны иметь на праве собственности или пользования жилище для создания благоприятных условий для содержания, воспитания и образования детей.

Приемные профессиональные воспитатели выступают в защиту прав и интересов ребенка, переданного в приемную профессиональную семью, в отношениях с любыми лицами, в том числе в суде, без специального подтверждения полномочий.

Отметим, что разговоры о введении профессиональных приемных семей в Казахстане ведутся еще с 2022 года.

Тогда отмечалось, что в стране разрабатывают проект по созданию приемных профессиональных семей. В рамках проекта детей без родителей будут определять сразу в приемную семью, минуя детские дома.