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Какую сумму получат приемные родители в Казахстане

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Дети в квартире
Дети. Иллюстративное фото: Satoshi Harada / Getty Images

Руководитель "Национального агентства по усыновлению" Фарида Рахметова рассказала, какая финансовая поддержка и условия предусмотрены для приемных родителей, передает корреспондент NUR.KZ.

Проект "Национальное агентство по усыновлению" работает с 2016 года, за это время 1988 детей обрели новый дом в 1335 казахстанских семьях. В Алматы за эти годы 158 детей были приняты в семью.

В рамках проекта работает Школа приемных родителей.

"Национальное агентство по усыновлению занимается профессиональной подготовкой и сопровождением приемных семей. Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок, оставшийся без попечения родителей, получил шанс на жизнь в семье", - отметила Фарида Рахметова во время брифинга на площадке РСК.

Особое внимание уделяется внедрению нового формата – приемных профессиональных семей. Был разработан законопроект, вводящий Институт приемной профессиональной семьи. Он был подписан президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в начале 2025 года и теперь официально закреплен в Кодексе "О браке и семье".

В отличие от традиционных приемных семей, такие родители проходят более глубокую подготовку и работают на профессиональной основе. Им предоставляется государственная поддержка, а их деятельность регулируется новым законодательством.

Приемные родители должны будут пройти строгий отбор и диагностические интервью, чтобы оценить их мотивацию и готовность, а затем - обучение в Школе приемных родителей.

"Каждый кандидат в приемные профессиональные родители проходит комплексную диагностику, психологическую подготовку и обучение", - рассказала Лаура Акатаева, руководитель психологической службы фонда "Ана Үйі".

Для приемных профессиональных родителей предусмотрена финансовая поддержка - 70 МРП каждому родителю и 10 МРП на содержание ребенка. Органы опеки будут проводить контроль, а родители должны раз в полгода отчитываться о здоровье и развитии детей. Специалисты фонда при этом продолжат их сопровождение, включающее юридическую, социальную и психологическую помощь.

"За последние 12 лет мы видим значительное снижение количества детей в интернатных учреждениях - с 10 до 4 тысяч. Однако на протяжении последних пяти лет цифра остается неизменной. Это связано с тем, что большинство оставшихся сирот - это подростки, дети с особенностями здоровья или сиблинги, для которых сложнее найти традиционную приемную семью", - заключила Лаура Акатаева.

Ранее омбудсмен Закиева предложила законодательно запретить оставлять детей одних дома.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223530-kakuyu-summu-poluchat-priemnye-roditeli-v-kazahstane/