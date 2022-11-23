Профессиональные приемные семьи могут появиться в Казахстане

Семья. Иллюстративное фото: pexels.com

В стране разрабатывают проект по созданию приемных профессиональных семей. В рамках проекта детей без родителей будут определять сразу в приемную семью, минуя детские дома, передает официальный Telegram-канал Министерства просвещения РК.

Министерство просвещения разрабатывает проект по созданию приемных профессиональных семей в Казахстане. Новая форма устройства даст возможность передать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сразу в приемную семью, минуя детские дома.

Таким образом, как считают в Минпросвещения, дети быстрее обретут приемных родителей и адаптируются к домашним условиям.

"Эта работа проводится в рамках предвыборной программы главы государства "Справедливый Казахстан: Для всех и для каждого. Сейчас и навсегда". Как отметил президент страны, мы несем ответственность за образование, здоровье и благополучие граждан. На сегодня, помимо усыновления, действуют такие формы устройства детей в семью, как опека, попечительство, патронатное воспитание, приемная семья.

Однако в детских домах остаются дети, которые имеют тяжелые заболевания и отставание в развитии. Для того чтобы эти дети имели возможность воспитываться в семье, создается институт приемных профессиональных семей, которые будут готовы принять всех детей независимо от состояния их здоровья. Сейчас Министерством просвещения ведется работа по законодательному закреплению приемных профессиональных семей", — говорит председатель Комитета по охране прав детей Минпросвещения Насымжан Оспанова.

Сейчас ведомство разрабатывает требования к приемным профессиональным воспитателям, а также программу психологической подготовки, перечень социальных гарантий и выплат и другое.

Планируется, что дети в приемной профессиональной семье могут быть определены на краткосрочный (до трех месяцев) и на долгосрочный срок (от трех месяцев до достижения совершеннолетия). При этом приемные родители будут получать оплату за свой труд в зависимости от количества детей и сроков пребывания ребенка в семье.

Передача детей на воспитание будет осуществляться на основании договора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998645-professionalnye-priemnye-semi-mogut-poyavitsya-v-kazahstane/