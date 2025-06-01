Атырау накрыло дымом и гарью: вблизи города горят гектары тростника

В 20 км от села Дамба в Атырауской области горит тростник. На месте работают спасатели: возгорание уже ликвидировано на площади 50 гектаров, тушение продолжается.

Как сообщается на сайте "Ак Жайык", с утра 1 июня горожане почувствовали запах гари и заметили плотный смог, накрывший город.

На опубликованном издании видео различима дымная завеса над городом. В тексте также отмечено, что на сильный запах газа жители Атырау жаловались еще накануне - в департаменте экологии Атырауской области обещали предоставить комментарии и результаты проверки в понедельник.

В комментарии под видео пользователь Сети также пишет, что гарь началась не 1 июня, а 31 мая.

"Дома окна открыть невозможно, дышать невозможно. Каждый год одно и тоже в течение многих лет. Над городом стоит смог в виде густого тумана. Кто должен ответить, почему в Атырауском природном резервате систематически происходит возгорание камышей. Эту проблему надо поднять на государственном уровне. Сколько можно терпеть?!" - говорится в комментарии.

В свою очередь ДЧС Атырауской области сообщают, что в 20 километрах от села Дамба города Атырау на территории государственного природного резервата "Акжайык" произошло возгорание тростниковой растительности на площади 280 га. За сутки самоликвидировано 200 га.

"Совместными силами ДЧС и ГПР "Акжайык" ликвидировано возгорание на площади 50 га. На месте развернут штаб пожаротушения, осуществляется тушение возгорания на примерной площади 30 га.

В целях недопущения распространения пожара в ночное время были проведены работы по созданию минеральных полос на расстоянии 20 км, задействованы 2 трактора ГПР "Ак Жайык".

Всего в тушении пожара задействовано 85 человек личного состава, 13 единиц техники ДЧС Атырауской области; 25 человек, 10 единиц техники, 2 единицы плавсредств ГПР Акжайык".

Работы по тушению возгорания камышовых растительностей продолжаются. Угрозы населенным пунктам нет", - сообщают в ДЧС.

Отмечается, что заболоченная местность, высокие и густые тростники затрудняют тушение камыша.

Напомним о подобном случае в прошлом году. Жители Актау с ночи ощутили неприятный и едкий запах гари. В ДЧС Мангистауской области сообщили, что запах идет от горения камыша, но потушить его невозможно из-за отсутствия подъездных путей.

Позднее в сентябре прошлого года едкий дым окутал весь Актау. Источник дыма - тлеющий мусорный полигон в 15 км от Актау.

Отметим, жители Актау ранее уже жаловались на едкий дым, окутавший прибрежные районы. Лабораторные исследования показали превышение загрязняющих веществ в воздухе в 12 раз. Экологи заявили, что причина дыма - пожар в России.

А недавно, в конце мая этого года, жители Караганды пожаловались на едкий дым, который начал беспокоить их после того, как на местном мусорном полигоне произошел пожар.