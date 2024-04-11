"Как будто жгут прямо в городе": причины едкого дыма в Актау назвали экологи (видео)
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Жители Актау пожаловались на едкий дым, окутавший прибрежные районы. Экологи заявили, что причина дыма - пожар в России, передает сайт телеканала КТК.
Как рассказали местные жители, во второй половине дня дым становится гуще, а запах гари усиливается.
"Я живу возле моря и чувствую запах, как будто уголь жгут. Уже второй день так. Раньше никогда такого не было. Как будто что-то жгут прямо в городе. Ужасно, везде этот дым чувствую", - поделилась Оразсултан Тайырова.
После жалоб экологи выехали в рейд и взяли пробы воздуха в нескольких районах. Лабораторные исследования показали превышение загрязняющих веществ в 12 раз.
Специалисты считают, что дым идет из соседней России. Там горит тростник на каспийском острове Зюдев. Это в нескольких километрах от Астраханского заповедника.
"Сейсмосъемки указывают на крупный пожар в Астраханской области, в России. Это территории рядом с морем. А северо-западный ветер доносит дым до нас. Выявленные доводы подтвердило государственное учреждение по охране животного мира и лесов Курмангазинского района Атырауской области", - сообщила главный специалист департамента экологии Мангистауской области Раушан Толепова.
Источник: КТК
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2082719-kak-budto-zhgut-pryamo-v-gorode-prichiny-edkogo-dyma-v-aktau-nazvali-ekologi-video/