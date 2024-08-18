Пожар на берегу Каспийского моря не могут потушить из-за отсутствия дорог

Жители Актау с ночи ощущают неприятный и едкий запах гари. В ДЧС Мангистауской области сообщили, что запах идет от горения камыша, но потушить его невозможно, передает Lada.kz.

По данным издания, жители Актау массово жалуются на сильный запах гари, которые они ощущают с ночи 18 августа. В 6 часов утра наблюдался очень высокий уровень загрязнения воздуха.

Люди предположили, что возможной причиной неприятного запаха стало горение, а затем тление мусорного полигона недалеко от Актау, которые произошли 17 августа.

Но в ДЧС Мангистауской области сообщили, что в Исатайском районе Атырауской области 17 августа начал тлеть камыш.

"В 15:30 в 20 километрах от села Жанбай (до пожарной части 50 километров) на побережье Каспийского моря в труднодоступной болотистой местности начал тлеть камыш.

Тушение невозможно из-за отсутствия подъездных путей (площадь устанавливается). Угрозы населенным пунктам нет. Спасатели проводят мониторинг", - сообщили в ДЧС региона.

Также в ведомстве добавили, что полигон близ областного центра продолжает тлеть.

Напомним, жители Актау ранее уже жаловались на едкий дым, окутавший прибрежные районы. Лабораторные исследования показали превышение загрязняющих веществ в воздухе в 12 раз. Экологи заявили, что причина дыма - пожар в России.

До этого жители Павлодара сообщили о запахе гари и нефтепродуктов. Его причины выясняли специалисты, они провели в городе замеры параметров воздуха.

А сельчане в Западно-Казахстанской области рассказали о невыносимом химическом запахе и ухудшении здоровья. Местные жители выяснили, что в их округе в конце прошлого года расконсервировали старые скважины. В областном департаменте экологии пообещали провести проверку.