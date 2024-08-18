Пожар на берегу Каспийского моря не могут потушить из-за отсутствия дорог
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Жители Актау с ночи ощущают неприятный и едкий запах гари. В ДЧС Мангистауской области сообщили, что запах идет от горения камыша, но потушить его невозможно, передает Lada.kz.
По данным издания, жители Актау массово жалуются на сильный запах гари, которые они ощущают с ночи 18 августа. В 6 часов утра наблюдался очень высокий уровень загрязнения воздуха.
Люди предположили, что возможной причиной неприятного запаха стало горение, а затем тление мусорного полигона недалеко от Актау, которые произошли 17 августа.
Но в ДЧС Мангистауской области сообщили, что в Исатайском районе Атырауской области 17 августа начал тлеть камыш.
"В 15:30 в 20 километрах от села Жанбай (до пожарной части 50 километров) на побережье Каспийского моря в труднодоступной болотистой местности начал тлеть камыш.
Тушение невозможно из-за отсутствия подъездных путей (площадь устанавливается). Угрозы населенным пунктам нет. Спасатели проводят мониторинг", - сообщили в ДЧС региона.
Также в ведомстве добавили, что полигон близ областного центра продолжает тлеть.
Напомним, жители Актау ранее уже жаловались на едкий дым, окутавший прибрежные районы. Лабораторные исследования показали превышение загрязняющих веществ в воздухе в 12 раз. Экологи заявили, что причина дыма - пожар в России.
До этого жители Павлодара сообщили о запахе гари и нефтепродуктов. Его причины выясняли специалисты, они провели в городе замеры параметров воздуха.
А сельчане в Западно-Казахстанской области рассказали о невыносимом химическом запахе и ухудшении здоровья. Местные жители выяснили, что в их округе в конце прошлого года расконсервировали старые скважины. В областном департаменте экологии пообещали провести проверку.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2150244-pozhar-na-beregu-kaspiyskogo-morya-ne-mogut-potushit-iz-za-otsutstviya-dorog/