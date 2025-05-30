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Оскорбившего учителя НИШ подростка приняли в одну из государственных школ Алматы

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Письменный экзамен в школе
Экзамен. Иллюстративное фото: Chinnapong / Getty Images

Школьник, которого ранее отчислили из НИШ города Алматы за оскорбление учителя, сдал экзамен и был зачислен в другое учебное учреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования города.

В управлении образования Алматы корреспонденту NUR.KZ рассказали о результатах экзамена, который сдал отчисленный из НИШ за оскорбление учителя школьник.

"Он по месту жительства был принят в государственную школу-гимназию №8 города Алматы и сегодня сдал первый выпускной экзамен. Как завершит сдачу всех экзаменов, получит аттестат и выпустится из школы", - сказано в ответе на запрос.

Скандал с оскорблением учителя и отчислением ученика в НИШ Алматы

26 мая стало известно, что ученика 11 класса НИШ Алматы отчислили из школы в конце учебного года - 23 мая. Причиной послужило использование телефона и оскорбление учителя. Председатель НИШ Ануар Жангозин, комментируя ситуацию, заявил, что решение педагогического совета школы об отчислении ученика является абсолютно логичным и обоснованным.

На ситуацию отреагировал министр просвещения. Он провел переговоры с Жангозиным и сообщил, что в школу направлены представители Комитета по охране прав детей и территориального департамента.

После отчисленный школьник записал обращение к президенту. Он заявил, что раскаивается в содеянном, однако добавил, что директор школы распространяет о нем ложную информацию и настраивает против него коллектив. Позже стало, что мальчика увезли в больницу на "скорой". Госпитализацию школьника подтвердила и региональный уполномоченный по правам детей.

Вскоре в НИШ сделали еще одно заявление и сообщили, что позиция осталась неизменной. Кроме того, свое мнение по делу высказал глава Миннауки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250759-oskorbivshego-uchitelya-nish-podrostka-prinyali-v-gosudarstvennuyu-shkolu-v-almaty/