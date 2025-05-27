Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Отчисленный из НИШ в конце учебного года школьник обратился к Токаеву, а потом попал в больницу

Опубликовано:

Ученик на экзамене
ЕНТ 2021: Freepick

Общественница Аида Букаева опубликовала видеообращение школьника, отчисленного из НИШ в конце учебного года, к президенту, а также сообщила, что подростка госпитализировали, передает NUR.KZ.

Напомним, накануне стало известно, что ученика 11 класса НИШ Алматы отчислили из школы в конце учебного года - 23 мая. Причиной послужило использование телефона и оскорбление учителя.

Сегодня в Министерстве просвещения РК прокомментировали ситуацию, отметив, что уважение к педагогу необходимо. Также сообщалось, что в ситуацию вмешался министр просвещения Гани Бейсембаев, направив в учебное заведение представителей Комитета по охране прав детей и территориального департамента.

Тем временем общественница Аида Букаева опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение исключенного из НИШ ученика к президенту.

"Я полностью признаю свою вину, искренне раскаивался и многократно извинялся. Мои родители также приносили извинения", - сообщает школьник и после говорит, что его родители не владеют русским языком и подписали заявление, не понимая смысла, а когда хотели забрать его, директор школы отказал.

"Кроме того, директор распространяет среди педагогического комитета и учителей ложную информацию обо мне, искажая факты, прозвучавшие на дисциплинарном совете, и таким образом настраивает коллектив против меня.

Сегодня мне говорят пойти в 11 класс в другую школу, но это означает, что государство потратит вдвое больше средств на мое обучение. Я не прошу отменить последствия, я готов понести дисциплинарное наказание, пройти общественные работы или иные меры, лишь бы мне дали шанс остаться в этой школе, продолжить образование, которое я ценю", - говорит подросток.

А в следующем посте Аида Букаева сообщает, что школьнику стало плохо.

"(У него - прим. ред.) судороги , нервный срыв , упала температура. Он не ел с 21 числа ничего. Сейчас его везут на "скорой" в больницу . До сегодняшнего дня он думал ,что ему разрешат сдать завтра экзамен МЭСК. Когда понял, что нет….", - пишет она, отмечая аккаунты президента, министра просвещения, Комитета по защите прав детей и НИШ.

Госпитализацию школьника подтвердила в сторис Instagram-аккаунта региональный уполномоченный по правам детей Диана Ерлан.

"Договорились об оказании психологической поддержки после выписки из больницы. По здравоохранению - связалась - ребенка госпитализировали, состояние стабильное. На завтра назначена встреча родителей в школе. На связи с папой мальчика", - написала она.

Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева также написала в сторис своего Instagram-аккаунта, что находится на связи с НИШ по ситуации.

"Конечно, такие недопустимые поступки не должны оставаться без внимания, но считаю, при принятии решения, в данной ситуации, необходимо помнить о психологическом состоянии и подростковом возрасте ребенка", - написала она.

Напомним, в прошлом году ученики НИШ также оказались в центре скандала - они выдали фейковые экзаменационные задания для экзаменов за настоящие. Было проведено служебное расследование.

В связи с выявленными нарушениями, было принято решение об аннулировании результатов экзамена без права пересдачи ученикам, являвшимся инициаторами данного инцидента. Данные учащиеся также лишаются возможности получить сертификат ЕНТ в рамках итоговых экзаменов. К остальным ученикам, которые участвовали в пересылке материалов, также применены серьезные дисциплинарные взыскания.

Еще в прошлом году сообщалось, что аудиторы при проверке деятельности НИШ выявили нарушения на сотни миллионов тенге.

Добавим, также мы рассказывали, сколько денег "получают" ученики, выигравшие грант от НИШ в Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2249295-otchislennyy-iz-nish-v-konce-uchebnogo-goda-shkolnik-obratilsya-k-prezidentu-a-potom-popal-v-bolnicu/