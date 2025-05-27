Отчисленный из НИШ в конце учебного года школьник обратился к Токаеву, а потом попал в больницу

Общественница Аида Букаева опубликовала видеообращение школьника, отчисленного из НИШ в конце учебного года, к президенту, а также сообщила, что подростка госпитализировали, передает NUR.KZ.

Напомним, накануне стало известно, что ученика 11 класса НИШ Алматы отчислили из школы в конце учебного года - 23 мая. Причиной послужило использование телефона и оскорбление учителя.

Сегодня в Министерстве просвещения РК прокомментировали ситуацию, отметив, что уважение к педагогу необходимо. Также сообщалось, что в ситуацию вмешался министр просвещения Гани Бейсембаев, направив в учебное заведение представителей Комитета по охране прав детей и территориального департамента.

Тем временем общественница Аида Букаева опубликовала на своей странице в видеообращение исключенного из НИШ ученика к президенту.

"Я полностью признаю свою вину, искренне раскаивался и многократно извинялся. Мои родители также приносили извинения", - сообщает школьник и после говорит, что его родители не владеют русским языком и подписали заявление, не понимая смысла, а когда хотели забрать его, директор школы отказал.

"Кроме того, директор распространяет среди педагогического комитета и учителей ложную информацию обо мне, искажая факты, прозвучавшие на дисциплинарном совете, и таким образом настраивает коллектив против меня.

Сегодня мне говорят пойти в 11 класс в другую школу, но это означает, что государство потратит вдвое больше средств на мое обучение. Я не прошу отменить последствия, я готов понести дисциплинарное наказание, пройти общественные работы или иные меры, лишь бы мне дали шанс остаться в этой школе, продолжить образование, которое я ценю", - говорит подросток.

А в следующем посте Аида Букаева сообщает, что школьнику стало плохо.

"(У него - прим. ред.) судороги , нервный срыв , упала температура. Он не ел с 21 числа ничего. Сейчас его везут на "скорой" в больницу . До сегодняшнего дня он думал ,что ему разрешат сдать завтра экзамен МЭСК. Когда понял, что нет….", - пишет она, отмечая аккаунты президента, министра просвещения, Комитета по защите прав детей и НИШ.

Госпитализацию школьника подтвердила в сторис Instagram-аккаунта региональный уполномоченный по правам детей Диана Ерлан.

"Договорились об оказании психологической поддержки после выписки из больницы. По здравоохранению - связалась - ребенка госпитализировали, состояние стабильное. На завтра назначена встреча родителей в школе. На связи с папой мальчика", - написала она.

Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева также написала в сторис своего Instagram-аккаунта, что находится на связи с НИШ по ситуации.

"Конечно, такие недопустимые поступки не должны оставаться без внимания, но считаю, при принятии решения, в данной ситуации, необходимо помнить о психологическом состоянии и подростковом возрасте ребенка", - написала она.

Напомним, в прошлом году ученики НИШ также оказались в центре скандала - они выдали фейковые экзаменационные задания для экзаменов за настоящие. Было проведено служебное расследование.

В связи с выявленными нарушениями, было принято решение об аннулировании результатов экзамена без права пересдачи ученикам, являвшимся инициаторами данного инцидента. Данные учащиеся также лишаются возможности получить сертификат ЕНТ в рамках итоговых экзаменов. К остальным ученикам, которые участвовали в пересылке материалов, также применены серьезные дисциплинарные взыскания.

Еще в прошлом году сообщалось, что аудиторы при проверке деятельности НИШ выявили нарушения на сотни миллионов тенге.

Добавим, также мы рассказывали, сколько денег "получают" ученики, выигравшие грант от НИШ в Казахстане.