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Скандал с оскорблением учителя НИШ в Алматы: глава Миннауки высказал свою позицию

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Учитель на уроке в классе
Учитель в классе. Иллюстративное фото: pexels.com

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах международного форума в Астане высказался о скандале вокруг отчисления учащегося НИШ в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Саясат Нурбек назвал ситуацию сложной. По его словам, сейчас необходимо создавать культуру академической честности.

"Списывать - это вред самому себе, не написать работу - вред самому себе. Это те знания, которые сам студент или школьник не получил.

Сейчас идет скандальная история с отчислением школьника из НИШ - и это правильное решение. Потому что невозможно построить качественное образование без сильной академической честности. Все самые сильные образовательные системы - канадская, североамериканская, японская, построены на принципе академической честности",- заявил министр.

По его словам, если не принимается плагиат и очень жестко выстраивается культура антиплагиата, то будет и качество образования.

"Поэтому я считаю, что это было правильно. В любых таких кейсах нужно стоять на принципах академической честности", - резюмировал он.

Скандал с оскорблением учителя и отчислением ученика в НИШ Алматы

Напомним, 26 мая стало известно, что ученика 11 класса НИШ Алматы отчислили из школы в конце учебного года - 23 мая. Причиной послужило использование телефона и оскорбление учителя. Председатель НИШ Ануар Жангозин, комментируя ситуацию, заявил, что решение педагогического совета школы об отчислении ученика является абсолютно логичным и обоснованным.

На ситуацию отреагировал министр просвещения. Он провел переговоры с Жангозиным и сообщил, что в школу направлены представители Комитета по охране прав детей и территориального департамента.

После отчисленный школьник записал обращение к президенту. Он заявил, что раскаивается в содеянном, однако добавил, что директор школы распространяет о нем ложную информацию и настраивает против него педколлектив. Позже стало, что мальчика увезли в больницу на "скорой". Госпитализацию школьника подтвердила и региональный уполномоченный по правам детей.

Накануне в НИШ сделали еще одно заявление и сообщили, что позиция осталась неизменной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250111-skandal-s-oskorbleniem-uchitelya-nish-v-almaty-glava-minnauki-vyskazal-svoyu-poziciyu/