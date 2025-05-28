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"Позиция неизменна": в НИШ сделали заявление по школьнику, отчисленному за оскорбление учителя

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Ученик возле вуза
Ученик. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Председатель правления АОО "НИШ" Ануар Жангозин на своей странице в Facebook сообщил, что отчисленного за оскорбление учителя ученика не восстановят в школе, передает NUR.KZ.

Как сообщил Жангозин, он провел встречи с учеником, родителями и педагогическим коллективом НИШ. В обсуждении также участвовали представители Министерства просвещения РК, региональный Уполномоченный по правам ребенка и члены общественного совета.

"В ходе встреч мы еще раз обсудили ранее принятое решение и пришли к взаимопониманию. Позиция НИШ остается неизменной: ученик отчислен и переведен в государственную общеобразовательную школу. Со стороны его родителей возражений нет", - написал председатель правления НИШ.

Он отметил, что НИШ всегда придерживается принципов уважительного и конструктивного взаимодействия, проявляя лояльность к учащимся, однако сохраняет твердую позицию в вопросах уважительного отношения к педагогам.

"Благодарю общественность за проявленное внимание и неравнодушие к ситуации. Мы ценим обратную связь и открытый диалог", - написал Жангозин, поблагодарив также представителей Минпросвещения и детского омбудсмена.

Напомним, 26 мая стало известно, что ученика 11 класса НИШ Алматы отчислили из школы в конце учебного года - 23 мая. Причиной послужило использование телефона и оскорбление учителя.

Председатель НИШ Ануар Жангозин, комментируя ситуацию, заявил, что решение педагогического совета школы об отчислении ученика является абсолютно логичным и обоснованным.

На ситуацию отреагировал министр просвещения. Он провел переговоры с Жангозиным и сообщил, что в школу направлены представители Комитета по охране прав детей и территориального департамента.

А накануне отчисленный школьник записал обращение к президенту. Он заявил, что раскаивается в содеянном, однако добавил, что директор школы распространяет о нем ложную информацию и настраивает против него педколлектив.

Позже стало, что мальчика увезли в больницу на "скорой". Госпитализацию школьника подтвердила и региональный уполномоченный по правам детей.

"Конечно, такие недопустимые поступки не должны оставаться без внимания, но считаю, при принятии решения в данной ситуации необходимо помнить о психологическом состоянии и подростковом возрасте ребенка", - заявила омбудсмен.

За мальчика вступилась и депутат мажилиса Ирина Смирнова. Она заявила, что исключение ученика из Назарбаев интеллектуальной школы накануне последнего звонка слишком большое наказание за проступок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2249697-otchislennogo-iz-nish-za-oskorblenie-uchitelya-vypusknika-ne-vosstanovyat-v-shkole/