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Жаркую пятницу обещают жителям трех мегаполисов Казахстана

Опубликовано:

Пара с детьми у фонтана
Люди у фонтана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В пятницу, 30 мая, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают теплую погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, осадки не ожидаются. Температура днем поднимется до 24 градусов, а ночью опустится до 13 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью температура снизится до 15 градусов. Скорость ветра – 7,2 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 29 градусов, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,2 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250432-zharkuyu-pyatnicu-obeshchayut-zhitelyam-treh-megapolisov-kazahstana/

Автор: Кристина Кривцанова

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Жаркую пятницу обещают жителям трех мегаполисов Казахстана