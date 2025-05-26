На двух участках проспекта Тауелсиздик перекроют дорогу в Астане
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В Астане продолжаются ремонтные работы по проспекту Тауелсиздик. Поэтому с 28 по 31 мая на некоторых участках будет частично перекрыто движение, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
В Telegram-канале Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны предупредило жителей и гостей города о продолжении работ по среднему ремонту по проспекту Тауелсиздик. В связи с этим:
- с 28 и 29 мая текущего года на участке от улицы Б.Майлина до улицы Куйши Дина будет частично перекрыто движение;
- с 30 и 31 мая текущего года на участке от улицы Куйши Дина до улицы Кажымукана Мунайтпасова будет частично перекрыто движение.
При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.
"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - сообщили в акимате.
Сегодня также сообщалось, что в начале недели будет частично перекрыт проспект Тауелсиздик. Согласно информации от управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, 26 и 27 мая будет частично перекрыто движение по проспекту Тауелсиздик на участке от проспекта Б.Момышулы до улицы Б.Малина.
Еще в Астане с 25 по 29 мая на одном из участков шоссе Алаш пройдут работы по среднему ремонту дорог. Движение транспорта будет частично ограничено.
С 25 по 31 мая на одном из участков по бульвару Нуржол будет производиться средний ремонт дорог. Движение будет перекрываться поэтапно.
Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2248944-na-dvuh-uchastkah-prospekta-tauelsizdik-perekroyut-dorogu-v-astane/