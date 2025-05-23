На неделю перекроют участок дороги по бульвару Нуржол в Астане

В Астане с 25 по 31 мая на одном из участков по бульвару Нуржол будет производиться средний ремонт дорог. Движение будет перекрываться поэтапно, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны, по бульвару Нуржол на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан начинаются работы по среднему ремонту дорог. В связи с этим, с 25 по 31 мая текущего года будет поэтапно перекрыто движение сначала на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан, затем от ул. Туркестан до пр. Мангилик Ел. Движение на участках будет перекрыто полностью.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - сообщили в акимате.

Напомним, с 21 по 23 мая в столице будет частично перекрыто движение на участке улицы Атырау от шоссе Коргалжын до улицы Аягоз.

Также по 25 мая планируется проведение среднего ремонта части дороги по улице Калдаякова. Движение автотранспорта будет частично перекрыто.

Ранее в акимате города сообщили, что в 2025 году планируется провести средний ремонт на более чем 60 улицах.