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Дождь и до 31 градуса жары обещают в мегаполисах Казахстана в четверг

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Идет дождь
Идет дождь, растения стоят под навесом: Unsplash/LILLIT

В четверг, 29 мая, в Астане обещают небольшой дождь, а жителям Алматы и Шымкента обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет солнечно, без осадков. Температура днем поднимется до 25 градусов, а ночью опустится до 10 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью температура снизится до 9 градусов. Скорость ветра – 7,0 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 31 градуса, ночью опустятся до 14 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,3 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2249997-dozhd-i-do-31-gradusa-zhary-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дождь и до 31 градуса жары обещают в мегаполисах Казахстана в четверг