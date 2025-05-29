Дождь и до 31 градуса жары обещают в мегаполисах Казахстана в четверг

В четверг, 29 мая, в Астане обещают небольшой дождь, а жителям Алматы и Шымкента обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет солнечно, без осадков. Температура днем поднимется до 25 градусов, а ночью опустится до 10 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью температура снизится до 9 градусов. Скорость ветра – 7,0 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 31 градуса, ночью опустятся до 14 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,3 м/с.