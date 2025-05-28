Пожарная опасность и заморозки: штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 29 мая из-за ухудшения погодных условий - в ряде регионов возможны заморозки и осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгдиромет".

29 мая на востоке, в центре Павлодарской области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

А в области Ұлытау будет ветер северо-восточный утром и днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

По данным синоптиков, в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный утром и днем на западе, юге области порывы 15-18 м/с.

А в Западно-Казахстанской области ветер восточный, северо-восточный днем на западе, юге порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется, на севере, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

29 мая в области Жетісу прогнозируется ветер северо-восточный на севере, востоке, в центре порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра ночью и утром на севере, востоке области Абай ожидается туман. Ветер северо-восточный на юге, в центре области 15-18 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области завтра будут осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на востоке, юге области 15-18 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

29 мая на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный ночью на севере, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на севере области высокая пожарная опасность.

По данным синоптиков, в Атырауской области будет пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юге области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на юге, западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

29 мая в Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный днем на юге, востоке области порывы 15-18 м/с. На юге, севере области сохранится высокая, на юго-востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области также сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра в Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на севере области порывы 15-20 м/с.

29 мая на юге, в горных районах Туркестанской области будет гроза, град. На западе, севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на севере, юге, западе, в горных районах области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, в пустынных и предгорных районах области чрезвычайная пожарная опасность.