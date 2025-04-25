Строительство линии BRT по улице Желтоксан стартует в Алматы

В Алматы с 26 апреля стартует строительство новой линии BRT по ул. Желтоксан - она соединит участки на ул. Тимирязева и пр. Райымбека батыра, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Алматы, стартует строительство новой линии BRT по ул. Желтоксан. Она соединит существующий участок на Тимирязева и строящийся - на пр. Райымбека батыра.

Полосы BRT организуют по краям проезжей части без сноса зданий и расширения дороги. Остановки обустроят с учетом нужд маломобильных граждан.

BRT на ул. Желтоксан. Фото: акимат Алматы

BRT на ул. Желтоксан. Фото: акимат Алматы

С 26 апреля начнут переустройство инженерных сетей, бордюров и арыков. Движение при этом ограничиваться не будет. С июня стартует укладка асфальта с частичным перекрытием до 36 часов. Об изменениях будут сообщать заранее.

Проект предусматривает обновление пешеходной инфраструктуры, светофоров, освещения. На время ремонта обустроят безопасные обходные маршруты.

Парковку вдоль улицы временно сделают бесплатной.

Ожидается, что BRT улучшит транспортную связанность в направлениях север-юг и восток-запад. Скорость автобусов вырастет на 40%, пассажиропоток - на 30%.

BRT в Алматы. Фото: акимат Алматы

Эксперт Артур Шахбазян объяснил, что выделенные автобусные полосы помогут сделать общественный транспорт быстрее и удобнее.

"Сейчас по улице ежедневно передвигаются до 45 тысяч пассажиров, и с запуском BRT этот поток увеличится. Для обеспечения бесперебойного движения автобусов необходимо убрать тротуарную парковку по всему маршруту.

Однако внутридворовые парковки сохранятся, а некоторая их часть будет перенесена на прилегающие участки", - сообщил эксперт.

Шахбазян также отметил, что у части бизнеса может возникнуть беспокойство из-за сокращения парковок. Однако, по его словам, международный опыт однозначен: такие изменения сделают улицы более комфортными для пешеходов и повысит привлекательность района, что положительно повлияет на посещаемость и выручку бизнеса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы начинается строительство линии BRT на проспекте Райымбека. Проект разделен на три участка, работы завершатся до конца этого года.

Также будет произведено благоустройство тротуаров, зеленых зон, велодорожек, детских и спортивных площадок.

"Покрытие обновят по всей ширине проезжей части, с частичным перекрытием движения до 36 часов (по квартальной схеме). В этот период будет организовано реверсивное движение. Данная схема временного объезда успешно себя показала при среднем ремонте улиц Аль-Фараби и Абая", - сообщили в акимате.

Зачем нужно строить BRT, рассказали в акимате Алматы.

"BRT - это скоростная автобусная система с отдельными полосами движения, приоритетом на перекрестках и "умными" светофорами. По сути - метро на колесах, но проще и дешевле в строительстве.

В Боготе система увеличила пассажиропоток до более 2,5 млн человек, сократила время пути на 32%, а выбросы углекислого газа - на 40%. В Стамбуле BRT перевозит 700 тыс. человек в день", - сообщили в акимате.

Ожидается, что в Алматы BRT поможет увеличить среднюю скорость автобусов на 70%, сократить интервалы между рейсами до 4-7 минут, запустить порядка 9 магистральных маршрутов с составом большого класса.