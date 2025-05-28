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Автобусы изменят маршрут в связи с ремонтом на одной из улиц в Астане

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Дорожные знаки
Дорожные знаки. Иллюстративное фото: blinow61/Getty Images

В Астане начинаются дорожные работы по улице Бурабай. В связи с этим с 29 по 31 мая движение для автотранспортных средств будет полностью перекрыто, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По информации акимата в Telegram-канале, дорожные работы будут производиться по улице Бурабай на участке от улицы Хантау до проспекта Абылай хана.

"В связи с этим, с 29 по 31 мая текущего года движение для автотранспортных средств будет полностью перекрыто", - сообщили в акимате.

Карта закрытых дорог
Карта. Фото: акимат Астаны

Изменится и схема автобусных маршрутов.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обратились к населению в акимате.

Ранее астанчан и гостей столицы предупредили об ограничении движения по улице Кенесары из-за ремонта на участке от А.Сембинова до Е.Брусиловский.

Также в столице продолжаются ремонтные работы по проспекту Тауелсиздик. Поэтому с 28 по 31 мая на некоторых участках будет частично перекрыто движение.

Еще с 25 по 31 мая на одном из участков по бульвару Нуржол будет производиться средний ремонт дорог. Движение будет перекрываться поэтапно.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.

Схема изменения маршрута автобусов
Карта. Фото: акимат Астаны

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2249883-avtobusy-izmenyat-marshrut-v-svyazi-s-remontom-na-odnoy-iz-ulic-v-astane/