Участок одной из улиц в Астане полностью перекроют до 29 мая

Астанчан и гостей столицы предупредили об ограничении движения по улице Кенесары из-за ремонта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города предупредило о продолжении работ по среднему ремонту улицы Кенесары на участке от А.Сембинова до Е.Брусиловский.

В связи с этим, с 27 по 29 мая текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - призвали в ведомстве.

Ранее в акимате Астаны предупредили о продолжении работ по среднему ремонту по проспекту Тауелсиздик. В связи с этим:

с 28 и 29 мая текущего года на участке от улицы Б.Майлина до улицы Куйши Дина будет частично перекрыто движение;

с 30 и 31 мая текущего года на участке от улицы Куйши Дина до улицы Кажымукана Мунайтпасова будет частично перекрыто движение.

Еще в Астане до 29 мая на одном из участков шоссе Алаш пройдут работы по среднему ремонту дорог. Движение транспорта будет частично ограничено.

А по 31 мая на одном из участков по бульвару Нуржол будет производиться средний ремонт дорог. Движение будет перекрываться поэтапно.