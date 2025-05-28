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"Слишком большое наказание": депутат вступилась за отчисленного ученика НИШ

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Отчисленный ученик
Отчисленный ученик. Кадр из видео: Аида Букаева / Facebook

Депутат Ирина Смирнова считает исключение ученика из Назарбаев интеллектуальной школы накануне последнего звонка слишком большим наказанием, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Казахстане обязательное среднее образование, и только в НИШ - 12-летнее образование. Куда ему идти? А пусть идет в 11-й класс, повторит. А не кажется ли тогда, что это слишком большое наказание? Исключить, вернуть его в 11-й класс школы! Значит та школа справится, а эта школа не справилась.

А не легко ли школа решила отделаться? А может школе все-таки лучше заняться своими конкретными обязанностями - воспитывать, учить, воспитывать своим примером, как не нужно ввести к конфликту, и по закону работать, а не по своим понятиям и представлениям", - задалась Ирина Смирнова вопросами.

Депутат подтвердила, что до этого у отчисленного школьника было одно взыскание.

"В 9 классе он вынес дверку какой-то тумбочки на улицу. Вы считаете это большим преступлением? Никогда месть не рождает ничего позитивного. В данном случае школа решила мстить ученику и не пускать его дальше учиться. Они сами не справились с этой ситуацией. Почему весь коллектив ополчился на этого ребенка? А что пять лет они делали? Пока идет противодействие школы и ученика.

Ученика, который имеет права по закону учиться в школе... У нас школы создаются для учеников, не для учителей. Учителей туда нанимают работать и они там работать должны профессионально и квалифицированно. И здесь их защищает закон о статусе педагогов. Но у них есть также и обязанности работать качественно", - пояснила она.

На днях стало известно, что ученика 11 класса НИШ Алматы отчислили из школы в конце учебного года - 23 мая. Причиной послужило использование телефона и оскорбление учителя.

Позже в министерстве просвещения РК прокомментировали ситуацию, отметив, что уважение к педагогу необходимо. Также сообщалось, что в ситуацию вмешался министр просвещения Гани Бейсембаев, направив в учебное заведение представителей Комитета по охране прав детей и территориального департамента.

Тем временем общественница Аида Букаева опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение исключенного из НИШ ученика к президенту.

Также она сообщила, что мальчику стало плохо и его госпитализировали: судороги, нервный срыв, упала температура.

Госпитализацию школьника подтвердила в сторис Instagram-аккаунта региональный уполномоченный по правам детей Диана Ерлан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2249688-slishkom-bolshoe-nakazanie-deputat-vstupilas-za-otchislennogo-uchenika-nish/