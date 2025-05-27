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Недостроенный ЖК затопило в Астане: возбуждено уголовное дело

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Затопленный двор ЖК
Затопленный двор ЖК. Кадр из видео: instagram.com/astana_pokazhet_

На брифинге в правительстве министр промышленности и строительства прокомментировал ситуацию с затоплением подземными водами строящегося ЖК в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы знаем об этой ситуации: застройщик "BBC Gold", строительные работы не ведутся. Сейчас правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Создан дольщиками ЖСК. Решается вопрос о передаче этого недостроенного объекта в пользу потерпевших дольщиков. Этот вопрос мы хорошо знаем. По стране имеется 42 проблемных строительных объекта", - ответил министр Ерсайын Нагаспаев.

Напомним, недавно в соцсетях появилось видео одного из недостроенных ЖК в Астане - живущие в соседнем доме астанчане сняли, как топит стройку. Подземные воды поднялись до уровня второго этажа.

Добавим, после недавнего сильного дождя в Астане пользователи соцсетей делились видео, на которых запечатлены последствия, отмечая, что на некоторых улицах "воды по колено".

По теме долгостроев напомним, на встрече акима Астаны с горожанами в феврале этого года астанчане пожаловались на застройщика, который уже несколько лет не может достроить ЖК. Аким предупредил представителя компании лично.

На встрече акима с астанчанами присутствовал представитель строительной компании "Onyx Comfort" - на жалобы о долгострое он заявил, что лично ему никто из дольщиков не звонил.

После другой жалобы горожанки - на долгострой "Family Park" - аким Астаны пригрозил еще одному застройщику, призвав разобраться с ним прокуратуру и полицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2249331-zhk-zatopilo-v-astane-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/