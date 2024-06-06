Ученики НИШ выдали фейковые экзаменационные задания для экзаменов за настоящие

Председатель правления "Назарбаев интеллектуальные школы" Ануар Жангозин сообщил на своей странице в Facebook о том, что ученики разработали задания и выдавали их за настоящие, передает NUR.KZ.

Он напомнил о появлении в мае этого года фейковой информации о якобы доступности материалов итоговых экзаменов, которые сдают выпускники НИШ.

Было проведено служебное расследование.

В итоге выяснилось, что один из учеников самостоятельно разработал задания, а группа других учеников занималась их распространением, выдавая их за реальные экзаменационные материалы.

Жангозин подчеркнул, что это является серьезным нарушением академической честности.

Он отметил, что все ученики при поступлении знакомятся с правилами внутреннего распорядка и академической честности, подписывают договор и соответствующие формы ознакомления.

"В связи с выявленными нарушениями, было принято решение об аннулировании результатов экзамена без права пересдачи ученикам, являвшимся инициаторами данного инцидента. Данные учащиеся также лишаются возможности получить сертификат ЕНТ в рамках итоговых экзаменов. К остальным ученикам, которые участвовали в пересылке материалов, также применены серьезные дисциплинарные взыскания", - заявил Жангозин.

На прошлой неделе мы также рассказывали о ходе ЕНТ-2024 - в Миннауки при подведении промежуточных заявили о выявленных нарушениях.

За время тестирования были обнаружены попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. По этой причине некоторые абитуриенты лишились возможности сдать тестирование. Некоторые были удалены из аудиторий. Кроме того, результаты некоторых нарушителей уже аннулированы.

Также в Наццентре тестирования предупредили, что после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.