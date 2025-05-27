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К водителям грузового транспорта обратились с предупреждением

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Грузовик едет по дороге
Грузовик. Иллюстративное фото: pexels.com

С 1 июня на территории страны вводятся летние ограничения на движение тяжеловесного грузового транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на "ҚазАвтоЖол".

В Telegram-канале компании «ҚазАвтоЖол» сообщили, что летние ограничения действуют при температуре воздуха выше +25°С, в дневное время. Они направлены на сохранение дорожного покрытия и обеспечение безопасности дорожного движения в условиях высокой температуры воздуха. Они

"Асфальт в жаркую погоду становится уязвимым к деформациям под воздействием высоких нагрузок. Движение тяжелых транспортных средств в этот период может привести к разрушению покрытия, образованию колейности и ям", - пояснили в компании.

Регионы с ограничением с 1 июня по 31 августа, с 10:00 до 22:00:

  • Алматинская область;
  • Атырауская область;
  • Жамбылская область;
  • область Жетісу;
  • область Ұлытау;
  • Карагандинская область;
  • Кызылординская область;
  • Туркестанская область;
  • Мангистауская область.

Регионы с ограничением с 1 июня по 15 августа, с 11:00 до 21:00:

  • область Абай;
  • Акмолинская область;
  • Актюбинская область;
  • Восточно-Казахстанская область;
  • Западно-Казахстанская область;
  • Карагандинская область;
  • Костанайская область;
  • Павлодарская область;
  • Северо-Казахстанская область.

Национальная компания «ҚазАвтоЖол» призывает перевозчиков соблюдать установленные нормы и планировать маршруты с учетом введенных ограничений.

Напомним, в прошлом году глава государства, выступая в Алматы, назвал ситуацию с качеством дорог в Казахстане тяжелейшей.

"Люди справедливо жалуются на низкое качество дорожного покрытия. Причины такого положения дел разные, но главная – это коррупция", - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что необходимо усилить контроль за использованием автомагистралей, налагать штрафы за выезд на них перегруженных многотонных грузовых машин.

После чего в Министерстве транспорта РК назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто.

Летом прошлого года вице-министр транспорта Максат Калиакпаров рассказал о планах увеличить штрафы для большегрузов, которые ездят по дорогам страны и разрушают их.

А осенью Минтранс утвердил параметры для крупногабаритного транспорта в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2249253-k-voditelyam-gruzovogo-transporta-obratilis-s-preduprezhdeniem/