К водителям грузового транспорта обратились с предупреждением
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С 1 июня на территории страны вводятся летние ограничения на движение тяжеловесного грузового транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на "ҚазАвтоЖол".
В Telegram-канале компании «ҚазАвтоЖол» сообщили, что летние ограничения действуют при температуре воздуха выше +25°С, в дневное время. Они направлены на сохранение дорожного покрытия и обеспечение безопасности дорожного движения в условиях высокой температуры воздуха. Они
"Асфальт в жаркую погоду становится уязвимым к деформациям под воздействием высоких нагрузок. Движение тяжелых транспортных средств в этот период может привести к разрушению покрытия, образованию колейности и ям", - пояснили в компании.
Регионы с ограничением с 1 июня по 31 августа, с 10:00 до 22:00:
- Алматинская область;
- Атырауская область;
- Жамбылская область;
- область Жетісу;
- область Ұлытау;
- Карагандинская область;
- Кызылординская область;
- Туркестанская область;
- Мангистауская область.
Регионы с ограничением с 1 июня по 15 августа, с 11:00 до 21:00:
- область Абай;
- Акмолинская область;
- Актюбинская область;
- Восточно-Казахстанская область;
- Западно-Казахстанская область;
- Карагандинская область;
- Костанайская область;
- Павлодарская область;
- Северо-Казахстанская область.
Национальная компания «ҚазАвтоЖол» призывает перевозчиков соблюдать установленные нормы и планировать маршруты с учетом введенных ограничений.
Напомним, в прошлом году глава государства, выступая в Алматы, назвал ситуацию с качеством дорог в Казахстане тяжелейшей.
"Люди справедливо жалуются на низкое качество дорожного покрытия. Причины такого положения дел разные, но главная – это коррупция", - заявил Токаев.
Он подчеркнул, что необходимо усилить контроль за использованием автомагистралей, налагать штрафы за выезд на них перегруженных многотонных грузовых машин.
После чего в Министерстве транспорта РК назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто.
Летом прошлого года вице-министр транспорта Максат Калиакпаров рассказал о планах увеличить штрафы для большегрузов, которые ездят по дорогам страны и разрушают их.
А осенью Минтранс утвердил параметры для крупногабаритного транспорта в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2249253-k-voditelyam-gruzovogo-transporta-obratilis-s-preduprezhdeniem/