К водителям грузового транспорта обратились с предупреждением

С 1 июня на территории страны вводятся летние ограничения на движение тяжеловесного грузового транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на "ҚазАвтоЖол".

В Telegram-канале компании «ҚазАвтоЖол» сообщили, что летние ограничения действуют при температуре воздуха выше +25°С, в дневное время. Они направлены на сохранение дорожного покрытия и обеспечение безопасности дорожного движения в условиях высокой температуры воздуха. Они

"Асфальт в жаркую погоду становится уязвимым к деформациям под воздействием высоких нагрузок. Движение тяжелых транспортных средств в этот период может привести к разрушению покрытия, образованию колейности и ям", - пояснили в компании.

Регионы с ограничением с 1 июня по 31 августа, с 10:00 до 22:00:

Алматинская область;

Атырауская область;

Жамбылская область;

область Жетісу;

область Ұлытау;

Карагандинская область;

Кызылординская область;

Туркестанская область;

Мангистауская область.

Регионы с ограничением с 1 июня по 15 августа, с 11:00 до 21:00:

область Абай;

Акмолинская область;

Актюбинская область;

Восточно-Казахстанская область;

Западно-Казахстанская область;

Карагандинская область;

Костанайская область;

Павлодарская область;

Северо-Казахстанская область.

Национальная компания «ҚазАвтоЖол» призывает перевозчиков соблюдать установленные нормы и планировать маршруты с учетом введенных ограничений.

Напомним, в прошлом году глава государства, выступая в Алматы, назвал ситуацию с качеством дорог в Казахстане тяжелейшей.

"Люди справедливо жалуются на низкое качество дорожного покрытия. Причины такого положения дел разные, но главная – это коррупция", - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что необходимо усилить контроль за использованием автомагистралей, налагать штрафы за выезд на них перегруженных многотонных грузовых машин.

После чего в Министерстве транспорта РК назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто.

Летом прошлого года вице-министр транспорта Максат Калиакпаров рассказал о планах увеличить штрафы для большегрузов, которые ездят по дорогам страны и разрушают их.

А осенью Минтранс утвердил параметры для крупногабаритного транспорта в Казахстане.