Казахстанец оказался в суде, представившись в разговоре "председателем Антикора"

В Жамбылской области директору школы позвонил мужчина, представившийся "председателем Антикора". Его нашли и привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, Департаментом по Жамбылской области по факту, связанному с телефонным разговором между директором школы №4 Жуалынского района Пернешевой Ж. Е. и неизвестным лицом, представившимся председателем Антикоррупционной службы, сообщается следующее.

В рамках проведенной проверки Департаментом установлена личность злоумышленника (гр. С.), проживающего на территории Атырауской области.

"Последний, выдавая себя за председателя Антикоррупционной службы, просил оказать содействие в восстановлении на работу работника, ранее уволенного за нарушение трудовой дисциплины (нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения)", - сообщает ведомство.

В связи с тем, что в действиях гр. С. усматривались признаки совершения административного правонарушения, собранные материалы направлены по компетенции в Департамент полиции Атырауской области для дачи правовой оценки.

8 мая в отношении гр. С. Департаментом полиции составлен протокол об административном правонарушении по факту клеветы (ст. 73-3 ч. 2 КоАП РК), который направлен в Атырауский городской специализированный суд по административным правонарушениям.

В ходе судебного процесса гр. С. полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

14 мая решением суда гр. С. признан виновным по ст. 73-3 ч. 2 КоАП РК и привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

"Просим не доверять подобным мошенническим звонкам. В случае поступления таких звонков или сообщений просим незамедлительно информировать правоохранительные органы Республики Казахстан", - обращаются в ведомстве к казахстанцам.

Напомним, ранее в Актобе задержали мужчину, который, по версии следствия, представлялся "сотрудником Антикора" и угрожал возбуждением уголовных дел, вымогая деньги у бизнесменов.

Также ранее сообщалось, что учителям в WhatsApp стали писать и звонят с неизвестных номеров, представляясь сотрудниками Антикора и КНБ. Фактчекеры предупредили, что это работают мошенники.

До этого антикоррупционная служба предупреждала казахстанцев о мошенниках, действующих от имени ведомства.

Мы также писали о случае в конце прошлого года, когда 133 млн тенге лишились казахстанцы после разговора с "сотрудниками КНБ". Мошенники представились сотрудниками КНБ и Национального банка РК и, войдя в доверие, мошенническим путем завладели средствами в размере 133 354 450 тенге.