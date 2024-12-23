133 млн тенге лишились казахстанцы после разговора с "сотрудниками КНБ"

В Мангистауской области расследуют интернет-мошенничество, от которого казахстанцы пострадали на 133 млн тенге, а деньги перевели на счета более 20 дропперов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в октябре 2024 года в следственное управление ДП Мангистауской области местные жители обратились с просьбой привлечь к ответственности неизвестных лиц по факту интернет-мошенничества.

"Мошенники представились сотрудниками КНБ и Национального банка РК и, войдя в доверие, мошенническим путем завладели средствами в размере 133 354 450 тенге", - отметили в ДП Мангистауской области.

При координации прокуратуры сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия. Выяснилось, что денежные средства потерпевших были переведены на счета более 20 дропперов.

"Установлено, что большая часть дропперов - студенты высших учебных заведений города Алматы. Оказалось, что вышеуказанные дропперы перечислили средства лицам 26 лет и 21 года. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время по уголовному делу ведется расследование.

Ранее жительница Акмолинской области стала жертвой мошеннической схемы, обещавшей быструю прибыль от инвестиций, и потеряла 6,5 млн тенге. Эти деньги она потребовала вернуть у дроппера, направив исковое заявление в суд.

Также стало известно, что пенсионерку из Темиртау и студентов из Астаны и Караганды вовлекли в преступную схему по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Через их счета провели более 100 млн тенге.