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Казахстанских учителей "тревожат" звонками из КНБ и Антикора: в Минпросвещения сделали заявление

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WhatsApp на телефоне
Иконка WhatsApp на рабочем столе смартфона. Иллюстративное фото: Pixabay

Учителям в WhatsApp стали писать и звонят с неизвестных номеров, представляясь сотрудниками Антикора и КНБ. Фактчекеры Stopfake.kz предупредили, что это работают мошенники, передает NUR.KZ.

Фактчекеры сообщают, что учителям Казахстана в WhatsApp настойчиво пишут и звонят с неизвестных номеров, представляясь сотрудниками Антикора и Комитета национальной безопасности. Якобы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о проверке всех образовательных учреждений из-за высоких коррупционных рисков.

Это, как оказалось, действуют мошенники. Рассылку прокомментировали в пресс-службе Министерства просвещения РК, заявив, что информация о якобы проводимых массовых внеплановых проверках всех организаций образования со стороны Комитета национальной безопасности и Агентства по противодействию коррупции является недостоверной.

"Данная информация не соответствует действительности. Контроль и надзор в сфере образования осуществляется строго в рамках законодательства в соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса РК", - отмечается в сообщении.

Так, формами государственного контроля являются:

  • Проверка на соответствие квалификационным требованиям (КВТ) - проводится не реже одного раза в год в отношении лицензируемых видов деятельности.
  • Профилактический контроль с посещением - осуществляется не реже одного раза в полугодие на основании системы управления рисками через автоматизированную информационную систему.
  • Профилактический контроль без посещения (государственная аттестация) - проводится один раз в пять лет.
  • Внеплановые проверки - проводятся исключительно по обращениям граждан, поручениям правоохранительных органов либо иным предусмотренным законом основаниям.

В ведомстве подчеркнули, что объектами контроля и проверок являются организации образования, а не отдельные педагоги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240529-kazahstanskih-uchiteley-trevozhat-zvonkami-iz-knb-i-antikora-v-minprosveshcheniya-sdelali-zayavlenie/