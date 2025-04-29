Казахстанских учителей "тревожат" звонками из КНБ и Антикора: в Минпросвещения сделали заявление

Учителям в WhatsApp стали писать и звонят с неизвестных номеров, представляясь сотрудниками Антикора и КНБ. Фактчекеры Stopfake.kz предупредили, что это работают мошенники, передает NUR.KZ.

Фактчекеры сообщают, что учителям Казахстана в WhatsApp настойчиво пишут и звонят с неизвестных номеров, представляясь сотрудниками Антикора и Комитета национальной безопасности. Якобы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о проверке всех образовательных учреждений из-за высоких коррупционных рисков.

Это, как оказалось, действуют мошенники. Рассылку прокомментировали в пресс-службе Министерства просвещения РК, заявив, что информация о якобы проводимых массовых внеплановых проверках всех организаций образования со стороны Комитета национальной безопасности и Агентства по противодействию коррупции является недостоверной.

"Данная информация не соответствует действительности. Контроль и надзор в сфере образования осуществляется строго в рамках законодательства в соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса РК", - отмечается в сообщении.

Так, формами государственного контроля являются:

Проверка на соответствие квалификационным требованиям (КВТ) - проводится не реже одного раза в год в отношении лицензируемых видов деятельности.

Профилактический контроль с посещением - осуществляется не реже одного раза в полугодие на основании системы управления рисками через автоматизированную информационную систему.

Профилактический контроль без посещения (государственная аттестация) - проводится один раз в пять лет.

Внеплановые проверки - проводятся исключительно по обращениям граждан, поручениям правоохранительных органов либо иным предусмотренным законом основаниям.

В ведомстве подчеркнули, что объектами контроля и проверок являются организации образования, а не отдельные педагоги.