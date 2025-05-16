Угрожал бизнесменам и получал миллионы: "сотрудника Антикора" задержали в Актобе

В Актобе задержали мужчину, который, по версии следствия, представлялся "сотрудником Антикора" и угрожал возбуждением уголовных дел, вымогая деньги у бизнесменов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Актюбинской области, сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с представителями областного департамента Агентства РК по противодействию коррупции задержан мужчина, подозреваемый в вымогательстве.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о неизвестном лице, вымогающем денежные средства у предпринимателей города Актобе.

Установлено, что подозреваемый звонил представителям частного бизнеса, представлялся сотрудником антикоррупционной службы и угрожал возбуждением уголовного дела по надуманным основаниям. При этом он оперировал конфиденциальной информацией о жертвах, что усиливало давление.

Так, у начальника отдела кадров одного из ТОО он вымогал 5 миллионов тенге. В момент задержания, в автомобиле, на котором передвигался подозреваемый, оперативники изъяли 4 миллиона тенге", - сообщается в публикации.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Вымогательство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

"Правоохранительные органы напоминают: о подобных случаях необходимо незамедлительно сообщать в полицию. Анонимность и безопасность заявителя гарантируются", - обращаются полицейские к казахстанцам.

Напомним, ранее сообщалось, что учителям в WhatsApp стали писать и звонят с неизвестных номеров, представляясь сотрудниками Антикора и КНБ. Фактчекеры предупредили, что это работают мошенники.

До этого антикоррупционная служба предупреждала казахстанцев о мошенниках, действующих от имени ведомства.

Мы также писали о случае в конце прошлого года, когда 133 млн тенге лишились казахстанцы после разговора с "сотрудниками КНБ". Мошенники представились сотрудниками КНБ и Национального банка РК и, войдя в доверие, мошенническим путем завладели средствами в размере 133 354 450 тенге.