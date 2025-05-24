Участок шоссе Алаш перекроют на несколько дней в Астане

В Астане с 25 по 29 мая на одном из участков шоссе Алаш пройдут работы по среднему ремонту дорог. Движение транспорта будет частично ограничено, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны, работы по среднему ремонту шоссе Алаш пройдут на участке от улицы 191 до улицы 69.

В связи с этим, с 25 по 29 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - сообщили в акимате.

Напомним, в Астане с 25 по 31 мая на одном из участков по бульвару Нуржол будет производиться средний ремонт дорог. Движение будет перекрываться поэтапно.

Также до 25 мая продлится проведение среднего ремонта части дороги по улице Калдаякова. Движение автотранспорта там частично перекрыто.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.

Карта. Фото: акимат Астаны