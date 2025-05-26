Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Часть проспекта Тауелсиздик перекроют в Астане

Опубликовано:

Дорожные знаки
Дорожные знаки. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане продолжают работы по среднему ремонту улиц, в связи с чем в начале недели будет частично перекрыт проспект Тауелсиздик, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Согласно информации от управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, 26 и 27 мая будет частично перекрыто движение по проспекту Тауелсиздик на участке от проспекта Б.Момышулы до улицы Б.Малина.

Движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобства будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", - обратились к жителям и гостям столицы в акимате.

Карта Астаны
Карта Астаны. Скриншот: t.me/astana_newss

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2248752-chast-prospekta-tauelsizdik-perekroyut-v-astane/