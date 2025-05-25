Дождливое воскресенье ждет жителей двух мегаполисов Казахстана

В воскресенье, 25 мая, в Астане и Алматы ожидается небольшой дождь, в Шымкенте - до 33 градусов жары. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до 26 градусов, а ночью опустится до 16 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 15 градусов, ночью температура снизится до 7 градусов. Скорость ветра – 4,4 м/с.

В Шымкенте сегодня малооблачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 33 градусов, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,0 м/с.