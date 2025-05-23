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Синоптики предупредили казахстанцев о заморозках в выходные

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Замерзшая трава на фоне гор
Заморозки. Иллюстративное фото: pixabay.com

По данным синоптиков, в ближайшие выходные в северных областях Казахстана ожидаются заморозки до -3 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, жаркое лето пока не придет в северные регионы Казахстана.

Вслед циклону, принесшему дожди с грозами практически на всю территорию страны, начинает смещаться северный антициклон, который обусловит прекращение осадков в западных регионах и существенное понижение температуры воздуха в северных.

25 мая в Западно-Казахстанской области, 25 мая в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, 26 мая в Павлодарской области в ночные часы ожидаются заморозки до -1...-3 градусов.

Накануне мы уже писали о том, что 25 и 26 мая в некоторых регионах Казахстана снова ожидается минусовая температура, поэтому синоптики объявили штормовое предупреждение.

Ранее синоптики предупредили, что циклон и связанные с ним фронтальные разделы будут оказывать свое влияние на большую часть Казахстана, сохраняя дожди, грозы, и высокую температуру воздуха 22-23 мая. А с 24 мая на территорию страны начнет вторгаться северный антициклон. С его приходом дожди еще сохранятся, но антициклон обусловит существенное понижение температуры воздуха.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2248149-leto-nikak-ne-pridet-sinoptiki-predupredili-kazahstancev-o-zamorozkah-v-vyhodnye/