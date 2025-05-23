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Гроза и град надвигаются на Алматы: что не стоит делать алматинцам

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Гроза над городом
Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

ДЧС Алматы обратился к горожанам из-за грядущей грозы - в городе объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент.

В пятницу, 23 мая, во второй половине дня в Алматы ожидаются гроза, град, шквальный ветер с порывами до 18-20 метров в секунду.

"Гостей и туристов города убедительно просим соблюдать меры личной безопасности и воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!" - обратились к казахстанцам спасатели.

В ДЧС напоминают, что в случае объявления штормового предупреждения о сильных осадках или сильном ветре прогулку в горную местность лучше отложить.

Если непогода застала вас в горах, не откладывайте возвращение домой на позднее время суток - вы можете не найти обратный маршрут, предупреждают спасатели.

В ведомстве также дали рекомендации горожанам:

  • обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;
  • не оставляйте автомобили под деревьями;
  • не стойте под слабо укрепленными конструкциями: их разрушение может привести к травмированию людей.

Напомним, ранее в апреле мощная буря обрушилась на Алматы: в некоторых районах города прошел град, упали деревья, отключилось электричество.

А в начале мая в южной столице прошел крупный град - алматинцы делились в соцсетях видео и фото, на которых запечатлена непогода.

Добавим, ранее в акимате Алматы сообщали, что при падении дерева на автомобили автовладельцам нужно обращаться в судебные инстанции.

"Касательно возмещения ущерба владельцам пострадавших автотранспортных средств – каждый случай является индивидуальным. Для решения данных вопросов необходимо обращаться в судебные инстанции. И по решению суда будет рассмотрено возмещение ущерба", – подчеркивали представители ведомства.

При этом согласно правилам содержания и защиты зеленых насаждений Алматы, содержание и защита зеленых насаждений на территории промышленных предприятий и других объектах собственности, а также на отведенной и закрепленной территории возлагается на собственников или пользователей этих объектов.

В случае аварийного падения деревьев в результате ветровала и других случаев природного характера, ДТП уборка упавшего дерева, своевременная очистка места падения и вывоз древесных остатков на землях общего пользования и на территориях, прилегающих к зданиям, сооружениям, многоэтажным жилым домам, осуществляется организациями по озеленению, обслуживающими данный участок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2248026-groza-i-grad-nadvigayutsya-na-almaty-chto-ne-stoit-delat-almatincam/