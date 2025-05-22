Зима не отступает: заморозки до -6 градусов надвигаются на Казахстан

25 и 26 мая в некоторых регионах Казахстана снова ожидается минусовая температура, синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, 25 мая ночью на севере Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки до -1 градуса. В этот же день на западе, севере Актюбинской области ожидаются заморозки до -2 градусов, такая же погода сохранится и 26 мая.

25 мая ночью на западе, севере Костанайской, Северо-Казахстанской областей ожидаются заморозки до -2 градусов, а 26 мая ожидаются заморозки -1...-6 градусов.

Также 25 и 26 мая на западе, севере Акмолинской области ожидаются заморозки до -2 градусов. 26 мая ночью на западе, севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

В Астане 26 мая ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2 градусов. На западе, севере Павлодарской области ожидаются заморозки -2 градуса.

Также сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий в Алматы и Алматинской области.

Ранее синоптики предупредили, что циклон и связанные с ним фронтальные разделы будут оказывать свое влияние на большую часть Казахстана, сохраняя дожди, грозы, и высокую температуру воздуха 22-23 мая. А с 24 мая на территорию страны начнет вторгаться северный антициклон. С его приходом дожди еще сохранятся, но антициклон обусловит существенное понижение температуры воздуха.