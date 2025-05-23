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Грозу, дождь и сильный ветер обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу

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Гроза над городом
Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

В пятницу, 23 мая, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают дождь, грозу и усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане сегодня обещают дождь и грозу. Днем термометры покажут до +17...+19 градусов, ночью температура опустится до +8...+10 градусов. Горожан предупреждают об усилении ветра до 9-14 метров в секунду с порывами до 23 м/с.

В Алматы также ожидается гроза, дождь и сильный ветер с порывами до 18 м/с. Столбики термометров днем поднимутся до +25...+27 градусов, ночью в южной столице похолодает до +14...+16 градусов.

В Шымкенте тоже прогнозируют грозу. Здесь температура воздуха днем составит +25...+27 градусов, ночью - до +13...+15 градусов. Прогнозируемая скорость ветра - 8-10 м/с с порывами до 15-20 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247969-grozu-dozhd-i-silnyy-veter-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnicu/