Грозу, дождь и сильный ветер обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу

В пятницу, 23 мая, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают дождь, грозу и усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане сегодня обещают дождь и грозу. Днем термометры покажут до +17...+19 градусов, ночью температура опустится до +8...+10 градусов. Горожан предупреждают об усилении ветра до 9-14 метров в секунду с порывами до 23 м/с.

В Алматы также ожидается гроза, дождь и сильный ветер с порывами до 18 м/с. Столбики термометров днем поднимутся до +25...+27 градусов, ночью в южной столице похолодает до +14...+16 градусов.

В Шымкенте тоже прогнозируют грозу. Здесь температура воздуха днем составит +25...+27 градусов, ночью - до +13...+15 градусов. Прогнозируемая скорость ветра - 8-10 м/с с порывами до 15-20 м/с.